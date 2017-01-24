Хмеймим – Новороссийск: кубанские школьники ведут переписку с военными РФ в Сирии

Новороссийск, 24 января. Школьники из Новороссийска получили письма от российских военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в Сирии.

Перед Новым годом новороссийские школьники отправили письма с поздравлениями российским солдатам и офицерам, которые в настоящее время находятся на авиабазе Хмеймим в Сирии. Однако позднее ребятам пришел ответ из Сирии.

Дети получили от военнослужащих письма со словами благодарности за поздравления и поддержку. При этом бойцы вложили свои письма с ответами в те же конверты, в которых получили от школьников. Письма из Сирии были доставлены авиацией Воздушно-космических сил России.