Скандальная гонщица Багдасарян протаранила автомобиль с беременной женщиной

Москва, 24 января. Страховая компания потребовала компенсацию ущерба от скандально известной гонщицы Мары Багдасарян за столкновение с автомобилем,которым управляла беременная женщина.

По информации СМИ, в 2013 году на северо-западе Москвы Багдасарян за рулем Nissan GTR врезалась в Infiniti QX, стоявший на светофоре. Скорость ее иномарки в момент ДТП превышала 160 км/ч. Как передает Life.ru, Багдасарян не увидела запрещающий сигнал светофора, что и привело к столкновению с иномаркой. Удар был настолько мощным, что Infiniti перевернулась.

«Машина была вся разбита, позже ее списали…К счастью (ребенка. — Прим. ФАН) удалось сохранить», — рассказала об инциденте водитель Infiniti Елена, которая тогда находилась на втором месяце беременности.

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