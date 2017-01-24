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Происшествия
Охотники за металлоломом с самодельной горелкой задержаны под Петербургом

Охотники за металлоломом с самодельной горелкой задержаны под Петербургом

15:05  24 Января 2017
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Охотники за металлоломом с самодельной горелкой задержаны под Петербургом

Санкт-Петербург, 24 января. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга задержали двоих охотников за металлоломом.

Двое петербуржцев смастерили газовую горелку для использования в противозаконных целях. Известно, что накануне днем злоумышленники срезали забор и ворота бомбоубежища. Сотрудники электроподстанции, находящейся неподалеку, сообщили наряду Росгвардии о похитителях металла в районе Колтушей. Правоохранители задержали жителей северной столицы и проверяют их причастность к подобным преступлениям, совершенным ранее, пишет «Комсомольская правда — в Петербурге»

Ирина Селезнева
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