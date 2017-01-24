Математики нашли легкий способ взломать пароли-узоры на смартфонах на Android

Лондон, 24 января. Математики смогли взломать пароли в виде узоров, которые пользуются популярностью у пользователей смартфонов на базе Android. Об этом рассказали специалисты из Ланкастерского университета.

Согласно предварительным данным, эксперты разработали специальную программу, которая анализирует движения рук. Хакеру достаточно зафиксировать со стороны момент разблокировки устройства. Данный софт успешно распознает около 95% ключей (с пяти попыток).

Напомним, ранее стало известно о том, что один из создателей Android Энди Рубин планирует создать новый бренд смартфонов.

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