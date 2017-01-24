Экс-глава таможни «Внуково» заочно арестован

Москва, 24 января. Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест бывшего начальника таможенной службы аэропорта «Внуково» Юрия Шебуняева, который может быть причастен к контрабанде товаров из Турции.

По словам представителей суда, Шебуняеву предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий». Он уже объявлен в международный розыск. Следствие полагает, что Граждане Турции и Азербайджана сговорились с сотрудниками таможни «Внуково», чтобы незаконно перевозить через московский аэропорт товары под видом ручной клади.