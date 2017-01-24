Бармен в Италии угостил посетителей «смертельным» коктейлем из щелочи

Рим, 24 января. Итальянский бармен из Генуи ошибочно налил двум посетителям заведения вместо воды раствор щелочи. Об этом во вторник сообщает агентство Askanews.

В результате инцидента молодые люди очутились в медицинском учреждении с ожогами внутренних органов. По данным агентства, инцидент случился в прошедший понедельник, 23 января. Бармен перепутал бутылки и взял ту, в которой вместо воды был раствор чистящего средства и каустической соды.

В результате молодые люди в возрасте 24 и 26 лет моментально почувствовали недомогание и сильное жжение в горле, а также животе, после чего их экстренно госпитализировали.

Как известно, сейчас молодые люди находятся в состоянии средней тяжести.