«Джебхат ан-Нусра» атаковала позиции ССА на северо-западе Сирии

Дамаск, 24 января. В ночь с 23 на 24 января террористы «Джебхат ан-Нусры» (новое название «Джебхат Фатх аш-Шам» ) атаковали и захватили некоторые позиции оппозиционной «Сирийской свободной армии» (ССА) на северо-западе Сирийской республики. Соответствующую информацию приводит во вторник издание Reuters.

Согласно приведенным данным, «Джебхат ан-Нусра» впервые атаковала позиции ССА в этом районе.

Читайте также: Сирия сегодня: Ракку, Дейр-эз-Зор и Мосул могут освободить от ИГ, война внутри оппозиции

Накануне сообщалось, что на границе Сирии и Ливана идут ожесточенные бои между боевиками запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра».