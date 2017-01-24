НАТО потерпела поражение в войне с Россией на картах библиотеки Конгресса США

Вашингтон, 24 января. В библиотеке Конгресса США состоялась игра, в ходе которой моделировалась защита стран Прибалтики от возможного нападения России. Об этом сообщил руководитель комиссии по иностранным делам государственного собрания Эстонии Марко Михельсон.

В игре приняли участие конгрессмены США Сьюзан Дэвис, Джим Коста, Рик Ларсен, Майкл Тернер, Роб Бишоп, а также специалисты стратегического исследовательского центра RAND.

«Эксперты RAND наглядно продемонстрировало, что уровень готовности НАТО гарантирует безопасность Эстонии, Латвии и Литве», — отметил Михельсон.

Он добавил, что следующая игра состоится в феврале 2017 года в Брюсселе.