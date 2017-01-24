Короткие прикольные поздравления в Татьянин день для SMS и статусов в соцсетях

Православные христиане отмечают 25 января Татьянин день, праздник в память о святой Татиане (Татьяне) Римской, в III веке принявшей мученическую смерть за свои христианские убеждения. Татьянин день всегда был очень популярен у восточных славян, том числе на Руси. С этим днем, который в народе назывался Солныш и был своего рода женским зимним праздником, связано много народных поверий и обрядов.

А в XVIII веке Татьянин день обрел новый смысл — 12 января 1755 года — в День памяти святой Татьяны (по старому стилю) императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета — ныне всемирно известный Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ).

С XVIII века Татьянин день стал праздником российского студенчества, отечественной науки и интеллигенции, так было до Октябрьской революции, и эта традиция была возрождена в 1990-ые годы прошлого века

Читайте также: Татьянин день — 2017: когда отмечается, День российского студенчества, традиции и приметы.

Но, конечно, в этот день поздравляют не только студентов: Татьянин день — это праздник всех Татьян, Танюш, Тань и Танечек, Тат и Таточек. Особенно много поздравлений, конечно, достается Татьянам-студенткам, это их день «в квадрате».

Поздравить, конечно, лучше всего лично, но если по каким-то причинам это не получается, — к услугам современного человека все блага прогресса — электронная почта, сотовые телефоны, социальные сети. Предлагаем варианты таких поздравлений в стихах, которые можно, например, послать в виде SMS-сообщений или разместить в виде статусов в соцсетях.

Поздравления с Татьяниным днем — 2017 для SMS и статусов в соцсетях

***

Ангел-хранитель, Татьяну храни.

В мире тревожном ее береги,

Крыльями нежными Тань обними,

Теплом и заботой их награди.

В пути не бросай и от бед сохрани,

Рукою незримою путь укажи.

С днем ангела, Таня, поверь в чудеса,

И ангел твой пусть покинет тебя.

***

Поздравляю я Татьяну!

Будь счастливой постоянно,

Пусть любовь, успех придут,

Строя радости маршрут.

Пусть в душе всегда светло,

Дома — ясно и тепло,

По плечу — любое дело,

Чтобы чаще сердце пело.

Постучит удача в двери,

Можешь смело ей поверить,

Пусть на жизнь не ляжет тень —

Так встречай Татьянин день!

***

Таня, Танечка, Танюша,

Я прошу меня послушать:

День Татьянин наступает,

Радость в сердце посылает!

Поздравляю я тебя,

Восхищаясь и любя,

И желаю быть всегда

Лучезарной, как звезда.

Прикольные поздравления с Татьяниным днем — 2017

***

Хорошая хозяйка

И добрая душа,

«Татьяна, с именинами!», —

Шепнем, едва дыша.

Живите без несчастий,

Не ведая невзгод,

И пусть мешок со счастьем

Вам праздник принесет!

***

Грациозная, красивая,

Не найти в тебе изъяна,

Ты и добрая, душевная,

Ведь недаром ты — Татьяна!

Поздравляю с именинами,

Пусть мечты все осуществляются,

И лишь добрые волшебники

На пути твоем встречаются.

Ты во всем неповторимая,

Ты достойна восхищения,

Пусть успехом увенчаются

Все дела и устремления.

Прикольные короткие поздравления в Татьянин день для SMS

***

Забудь январские морозы,

Спеши к друзьям и веселись,

Пока еще не слишком поздно,

Пока кипит повсюду жизнь!

Татьянин день с размахом встреть —

Не спи, как северный медведь!

***

Для буквы Т так сердце бьется,

Для буквы А так кровь кипит,

Для буквы Н под сердцем ноет,

Для буквы Я душа болит!

***

Татьяна может всё устроить,

Но нам ее не переспорить.

К чему стремиться — точно знает,

Решенья быстро принимает.

Пускай судьба не будет строгой,

Ведет открытою дорогой.

Пусть на пути твоих мечтаний

Не будет разочарований.

Прикольные поздравления студентам в Татьянин день в стихах

***

Татьянин день уже настал —

Шутник, затейник и нахал.

Пусть он поможет сдать зачет,

От скучных лекций пусть спасет,

Подарит много ярких дней,

Любовь и преданных друзей!

***

В прекрасный день святой Татьяны,

Поздравит ректор и доцент,

Грызи гранит науки рьяно,

Не унывай, наш брат, студент.

Тебе сегодня карты в руки,

Гуляй и будь немножко пьян,

В твой праздник нету места скуке,

И, не забудь — поздравь Татьян!

Дарите радость, комплименты,

Гуляйте, пейте до утра,

Я поздравляю вас, студенты,

И в вашу честь — Ура! Ура! Ура!

***

Где-то брошены зачетки.

У студентов — праздник «четкий».

В День студента нужно знать,

Как отлично отдыхать.

Пусть экзамен подождет.

Не беда, что тройка ждет.

Всех студентов поздравляем,

Про оценки забываем.

Знаний полный чемодан

Вам желает заиметь.

И стипендию в карман,

Чтоб хватило «погудеть».

***

Татьянин день — любимый праздник

Для всех студентов был всегда.

Пуст или полон твой бумажник —

Отметить нужно, это да.

Что ж пожелать тебе, студенту?

Сдать сессию, диплом в руках,

Возможность привести в общагу

Красавицу на каблуках.

Будь счастлив, чаще улыбайся,

Ведь смех продляет нашу жизнь.

Смотри, дружок, не зазнавайся,

Найди любовь и поскорей женись.

Федеральное агентство новостей поздравляет всех студентов и преподавателей с Татьяниным днем — Днем российского студенчества и, конечно, поздравляем всех Татьян и желаем всем здоровья, успехов и счастья!