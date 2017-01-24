Короткие прикольные поздравления в Татьянин день для SMS и статусов в соцсетях
Православные христиане отмечают 25 января Татьянин день, праздник в память о святой Татиане (Татьяне) Римской, в III веке принявшей мученическую смерть за свои христианские убеждения. Татьянин день всегда был очень популярен у восточных славян, том числе на Руси. С этим днем, который в народе назывался Солныш и был своего рода женским зимним праздником, связано много народных поверий и обрядов.
А в XVIII веке Татьянин день обрел новый смысл — 12 января 1755 года — в День памяти святой Татьяны (по старому стилю) императрица Елизавета Петровна подписала указ об открытии Московского университета — ныне всемирно известный Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ).
С XVIII века Татьянин день стал праздником российского студенчества, отечественной науки и интеллигенции, так было до Октябрьской революции, и эта традиция была возрождена в 1990-ые годы прошлого века
Читайте также: Татьянин день — 2017: когда отмечается, День российского студенчества, традиции и приметы.
Но, конечно, в этот день поздравляют не только студентов: Татьянин день — это праздник всех Татьян, Танюш, Тань и Танечек, Тат и Таточек. Особенно много поздравлений, конечно, достается Татьянам-студенткам, это их день «в квадрате».
Поздравить, конечно, лучше всего лично, но если по каким-то причинам это не получается, — к услугам современного человека все блага прогресса — электронная почта, сотовые телефоны, социальные сети. Предлагаем варианты таких поздравлений в стихах, которые можно, например, послать в виде SMS-сообщений или разместить в виде статусов в соцсетях.
Поздравления с Татьяниным днем — 2017 для SMS и статусов в соцсетях
***
Ангел-хранитель, Татьяну храни.
В мире тревожном ее береги,
Крыльями нежными Тань обними,
Теплом и заботой их награди.
В пути не бросай и от бед сохрани,
Рукою незримою путь укажи.
С днем ангела, Таня, поверь в чудеса,
И ангел твой пусть покинет тебя.
***
Поздравляю я Татьяну!
Будь счастливой постоянно,
Пусть любовь, успех придут,
Строя радости маршрут.
Пусть в душе всегда светло,
Дома — ясно и тепло,
По плечу — любое дело,
Чтобы чаще сердце пело.
Постучит удача в двери,
Можешь смело ей поверить,
Пусть на жизнь не ляжет тень —
Так встречай Татьянин день!
***
Таня, Танечка, Танюша,
Я прошу меня послушать:
День Татьянин наступает,
Радость в сердце посылает!
Поздравляю я тебя,
Восхищаясь и любя,
И желаю быть всегда
Лучезарной, как звезда.
Прикольные поздравления с Татьяниным днем — 2017
***
Хорошая хозяйка
И добрая душа,
«Татьяна, с именинами!», —
Шепнем, едва дыша.
Живите без несчастий,
Не ведая невзгод,
И пусть мешок со счастьем
Вам праздник принесет!
***
Грациозная, красивая,
Не найти в тебе изъяна,
Ты и добрая, душевная,
Ведь недаром ты — Татьяна!
Поздравляю с именинами,
Пусть мечты все осуществляются,
И лишь добрые волшебники
На пути твоем встречаются.
Ты во всем неповторимая,
Ты достойна восхищения,
Пусть успехом увенчаются
Все дела и устремления.
Прикольные короткие поздравления в Татьянин день для SMS
***
Забудь январские морозы,
Спеши к друзьям и веселись,
Пока еще не слишком поздно,
Пока кипит повсюду жизнь!
Татьянин день с размахом встреть —
Не спи, как северный медведь!
***
Для буквы Т так сердце бьется,
Для буквы А так кровь кипит,
Для буквы Н под сердцем ноет,
Для буквы Я душа болит!
***
Татьяна может всё устроить,
Но нам ее не переспорить.
К чему стремиться — точно знает,
Решенья быстро принимает.
Пускай судьба не будет строгой,
Ведет открытою дорогой.
Пусть на пути твоих мечтаний
Не будет разочарований.
Прикольные поздравления студентам в Татьянин день в стихах
***
Татьянин день уже настал —
Шутник, затейник и нахал.
Пусть он поможет сдать зачет,
От скучных лекций пусть спасет,
Подарит много ярких дней,
Любовь и преданных друзей!
***
В прекрасный день святой Татьяны,
Поздравит ректор и доцент,
Грызи гранит науки рьяно,
Не унывай, наш брат, студент.
Тебе сегодня карты в руки,
Гуляй и будь немножко пьян,
В твой праздник нету места скуке,
И, не забудь — поздравь Татьян!
Дарите радость, комплименты,
Гуляйте, пейте до утра,
Я поздравляю вас, студенты,
И в вашу честь — Ура! Ура! Ура!
***
Где-то брошены зачетки.
У студентов — праздник «четкий».
В День студента нужно знать,
Как отлично отдыхать.
Пусть экзамен подождет.
Не беда, что тройка ждет.
Всех студентов поздравляем,
Про оценки забываем.
Знаний полный чемодан
Вам желает заиметь.
И стипендию в карман,
Чтоб хватило «погудеть».
***
Татьянин день — любимый праздник
Для всех студентов был всегда.
Пуст или полон твой бумажник —
Отметить нужно, это да.
Что ж пожелать тебе, студенту?
Сдать сессию, диплом в руках,
Возможность привести в общагу
Красавицу на каблуках.
Будь счастлив, чаще улыбайся,
Ведь смех продляет нашу жизнь.
Смотри, дружок, не зазнавайся,
Найди любовь и поскорей женись.
Федеральное агентство новостей поздравляет всех студентов и преподавателей с Татьяниным днем — Днем российского студенчества и, конечно, поздравляем всех Татьян и желаем всем здоровья, успехов и счастья!