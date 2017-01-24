ФСБ сообщила о 70 миллионах кибератак на российские объекты

Москва, 24 января. За последний год на российские объекты было совершено порядка 70 миллионов кибератак, сообщил заместитель начальника центра Федеральной службы безопасности России Николай Мурашов во время заседания комитета Государственной думы по информационной политике.

«В настоящее момент с точки зрения развития средств защиты информации РФ обладает достаточным потенциалом», — заметил представитель ФСБ РФ.

По данным, которые озвучил Мурашов, за последний год на российские объекты было совершено 70 миллионов компьютерных атак. Он добавил, что большинство из них было произведено из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ рассмотрит новый закон о защите России от кибератак.