МАК заявил о полной исправности всех систем разбившегося в Казахстане Boeing

Москва, 24 января. Все системы турецкого Boeing, рухнувшего на жилые дома в Казахстане, были исправны. Об этом заявил сегодня глава комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Леонид Каширский.

Оборудование разбившегося под Бишкеком грузового самолета Boeing 747 работало исправно, подчеркнул он, сообщив о том, какие версии авиакатастрофы в настоящее время рассматривают эксперты МАК.

«Изучаются действия пилотов, изучается работа оборудования, работа наземного оборудования и оборудования, установленного на борту», — пояснил он.

Кроме того, по словам Каширского, комиссия МАК уже изучила запись переговоров экипажа с диспетчерами. По итогам анализа этих записей был сделан вывод, что о неполадках на борту не сообщалось. Он также рассказал, что 16 января самолет сделал только один заход на посадку, уточняет «Интерфакс».

Отдельно глава комиссии МАК отметил отсутсвие на борту Boeing каких-либо взрывчатых веществ и других опасных грузов. «Взрывчатых веществ на борту не было. Груз был на верхней и нижней палубах в контейнерах и без контейнеров, опасного груза на борту не было», — уточнил он.

Окончательные выводы о причинах крушения, по его данным, МАК сделает как минимум через четыре месяца.