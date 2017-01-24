Вильнюс, 24 января. В Литве для школьников выпустили брошюры по ликвидации сексуальной безграмотности. Изложенная в них информация сильно удивила родителей учеников. В частности, мальчикам авторы брошюры посоветовали увеличить половой орган с помощью подвешивания к пенису грузиков.

Речь идет о двух брошюрах «Быть женщиной» и «Быть мужчиной», которые выпустил Центр общественного здоровья в Вильнюсе. Рассчитано пособие на юношей и девушек в возрасте от 15 до 17 лет. Родители школьников уже раскритиковали эти пособия и поделились примерами лживой информации. В частности, в качестве безопасного полового акта детям посоветовали мастурбацию и секс по телефону.

«Написано, что половой член — это мышца, которую можно натренировать и увеличить его, если использовать грузики», — цитирует Life.ru отца одной из учениц.

Более того, одну и ту же информацию мальчикам и девочкам преподносили по-разному. Так, школьников заверили, что сломать пенис нельзя, а школьниц предупредили, что можно, если у партнера сильная эрекция.