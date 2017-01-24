Ученые подарили новому виду краба имя героя вселенной Гарри Поттера

Москва, 24 января. Новый вид краба, найденный учеными в Тихом океане, получил имя в честь одного из персонажей вселенной Гарри Поттера, сообщает National Geographic.

Новый вид краба, получивший имя Harryplax severus, живет около побережья острова Гуам в Тихом океане. Ракообразное имеет желтоватый панцирь и напоминает Северуса Снегга — персонажа писательницы Джоан Роулинг, автора серии книг о Гарри Поттере, пишут «Аргументы и Факты». Вместе с тем в имени краба также присутствует отсылка к биологу-любителю Гарри Конли, который впервые нашел данный вид. Как сообщал «Индикатор», ученым удалось создать полусинтетическую жизнь — организм с измененным генетическим кодом.