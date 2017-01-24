«Газпром» высокими темпами увеличивает экспорт газа в Европу

Вена, 24 января. Председатель совета директоров ОАО «Газпром» Виктор Зубков заявил, что в январе 2017 года «Газпром» нарастил экспорт газа в Европу на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Так, отвечая на вопрос о планах экспорта в Европу в 2017 году, председатель совета директоров холдинга сказал: «В январе уже на 20% больше. В целом по году тоже, наверно, выше будет, я позже скажу».

Ранее председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер доложил российскому президенту Владимиру Путину о рекордных показателях экспорта газа, достигнутых в прошлом году.

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