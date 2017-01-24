Прокуратура Москвы требует отобрать у гонщицы Багдасарян водительские права

Москва, 24 января. Савеловский суд Москвы рассмотрит иск от прокуратуры, требующей лишить скандальную гонщицу Мару Багдасарян водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Ранее прокуратура направила в суд иск с требованием отобрать у злостной нарушительницы ПДД права на управление транспортными средствами из-за медицинских противопоказаний для вождения авто. Суд принял этот иск к производству.

«Досудебная подготовка по делу в форме собеседования назначена на 9 февраля 2017 года в 12:00», — сообщил собеседник РИАМО.

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