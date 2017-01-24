Москва, 24 января. Минобороны РФ назвало борьбу с фальсификацией истории национальной является задачей всего народа России. Об этом заявил заместитель начальника Военной академии Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Чварков.

По его словам, эта борьба является делом не только государственного и военного управления, но задачей всего нашего народа. При этом Чварков подчеркнул, что Особенно это касается попыток исказить роль нашей страны в победе над фашизмом.

«В этой связи и Верховный главнокомандующий, и министр обороны обращают внимание на то, что необходимо всемерно правдиво показывать эти материалы, постараться донести до населения, до молодежи все те результаты, которые были достигнуты героической борьбой нашего народа», — заключил он.