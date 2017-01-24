«Друзья» сына избили и ограбили московскую пенсионерку в собственной квартире

Москва, 24 января. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин, которые подозреваются в причастности к разбойному нападению в Москве. Об этом во вторник сообщили официальные представители столичного управления МВД РФ.

Согласно предварительной информации, злоумышленники проникли в квартиру пенсионерки, представившись друзьями ее сына. После этого преступники избили женщину и украли золотой перстень.

Как передает интернет-издание «Подмосковье сегодня», полиция смогла задержать нападавших. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, на прошлой неделе трое бандитов в масках ограбили жительницу Пушкинского района Санкт-Петербурга.

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