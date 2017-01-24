#SadMelania: грустная Меланья Трамп потрясла Сеть
Вашингтон, 24 января. После инаугурации президента США Дональда Трампа пользователи в социальных сетях запустили хэштег #SadMelania.
Пользователи Сети публикуют различные снимки первой леди США, на которых она запечатлена с грустным выражением лица, а также добавляют к фотографиям смешные подписи.
Некоторые пользователи предполагают, что «Меланья Трамп также позитивно настроена в связи со вступлением супруга в должность, как и 48,2% граждан США, которые поддерживают демократа Хиллари Клинтон».
Напомним, инаугурация республиканца Трампа прошла в прошлую пятницу. Параллельно в Вашингтоне и других городах США шли акции протеста недовольных политикой миллиардера и тем, что он стал новым хозяином Белого дома.
People think Melania Trump looked "Sad" at the inauguration and now it’s a meme https://t.co/1yL25HUsJK pic.twitter.com/g1hCNeD1D4— BuzzFeed (@BuzzFeed) January 23, 2017