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#SadMelania: грустная Меланья Трамп потрясла Сеть

#SadMelania: грустная Меланья Трамп потрясла Сеть

15:57  24 Января 2017
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#SadMelania: грустная Мелания Трамп потрясла Сеть

Вашингтон, 24 января. После инаугурации президента США Дональда Трампа пользователи в социальных сетях запустили хэштег #SadMelania.

Пользователи Сети публикуют различные снимки первой леди США, на которых она запечатлена с грустным выражением лица, а также добавляют к фотографиям смешные подписи.

#SadMelania: грустная Меланья Трамп потрясла Сеть

Некоторые пользователи предполагают, что «Меланья Трамп также позитивно настроена в связи со вступлением супруга в должность, как и 48,2% граждан США, которые поддерживают демократа Хиллари Клинтон».

Напомним, инаугурация республиканца Трампа прошла в прошлую пятницу. Параллельно в Вашингтоне и других городах США шли акции протеста недовольных политикой миллиардера и тем, что он стал новым хозяином Белого дома. 

 

#дональд трамп #сша
Дана Балан
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