SadMelania: грустная Меланья Трамп потрясла Сеть

Вашингтон, 24 января. После инаугурации президента США Дональда Трампа пользователи в социальных сетях запустили хэштег #SadMelania.

Пользователи Сети публикуют различные снимки первой леди США, на которых она запечатлена с грустным выражением лица, а также добавляют к фотографиям смешные подписи.

Некоторые пользователи предполагают, что «Меланья Трамп также позитивно настроена в связи со вступлением супруга в должность, как и 48,2% граждан США, которые поддерживают демократа Хиллари Клинтон».

Напомним, инаугурация республиканца Трампа прошла в прошлую пятницу. Параллельно в Вашингтоне и других городах США шли акции протеста недовольных политикой миллиардера и тем, что он стал новым хозяином Белого дома.