Отель в Дубае запретил Калашниковой и Боне «разврат»

Дубай, 24 января. Администрация пятизвездочного отеля Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah пожаловалась на российских фотомоделей, которые ставят геотеги гостиницы на свои достаточно откровенные селфи.

Анна Калашникова, Алена Шишкова, а также участницы шоу «Дом-2» Виктория Боня, Элина Камирен и Виктория Романец прибыли в ОАЭ по приглашению дизайнера Анны Чибисовой для участия в фотосессии. Не дождавшись начала съемок, девушки начали делать селфи, некоторые из которых отличаются пикантностью.

Администрация Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah попросила моделей не делать «развратные селфи» в номерах или хотя бы не ставить геотеги. Ее также не устроило то, что российские красавицы ходят на завтрак в халатах и бигудях, распугивая других постояльцев, сообщает Ura.Ru.

«Нам не хочется видеть по нашей геолокации фото девушек из номеров в полуобнаженном виде и в эротических позах. Пусть тогда на фото просто отмечают локацию «Дубай», — пояснили представители отеля.