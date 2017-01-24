Путин призвал упростить процедуру кредитования аграриев

Москва, 24 января. Российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минсельхоза Александром Ткачевым заявил, что в системе льготного кредитования аграрного сектора необходимо минимизировать бюрократию.

Глава государства Владимир Путин встретился с министром сельского хозяйства Александром Ткачевым для обсуждения вопроса о кредитовании аграриев. «Экономическая обоснованность всегда, конечно, должна присутствовать, но бюрократия должна быть минимизирована», — подчеркнул президент.

По словам Ткачева, его министерство экономит региональные средства, поэтому субсидировать кредитование из этого резерва не нужно. «Теперь будет только федеральная часть, а значит, регионалы могут использовать эти средства на другие нужды, в том числе и сельское хозяйство», — пояснил глава Минсельхоза.





