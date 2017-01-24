Саудовская Аравия увеличила объем добычи нефти до исторического максимума

Москва, 24 января. В 2016 году уровень добычи нефти в Саудовской Аравии достиг исторического максимума. Об этом свидетельствуют данные Joint Organisations Data Initiative.

По состоянию на ноябрь 2016 года добыча черного золота Саудовской Аравии составила 10,72 миллиона баррелей в сутки, а в ноябре 2015 года Эр-Рияд добывал 10,186 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, в 2016 году Саудовская Аравия увеличила экспорт нефти до 8,258 миллиона баррелей в сутки. При этом в октябре 2016 года экспорт составлял 7,636 миллиона баррелей в сутки.

Стоит напомнить, что в начале декабря в Вене состоялись переговоры, в которых участвовали 11 стран, не являющиеся членами ОПЕК. В ходе переговоров было принято решение о сокращении нефтедобычи на 558 тысяч баррелей в сутки.