Лондон, 24 января. Британского журналиста Грэма Филлипса выдворили из здания британского парламента за неудобные вопросы о Донбассе.

В британском парламенте проходила встреча, приуроченная к 25-летию установления дипломатических отношений между Великобританией и Украиной. Во время выступления члена парламента Соединенного Королевства сэра Джеральда Ховарта Филиппс начал задавать ему неудобные вопросы, связанные с преступлениями ВСУ в Донбассе.

«Вы будете рассказывать, как войска Украины обстреливают Донбасс и убивают мирных жителей? — спросил журналист, снимая происходящее на камеру. — Великобритания не должна поддерживать убийства мирных жителей, которые осуществляются украинской армией. Именно это единственно возможная тема для разговора».

Однако вместо ответов на озвученные вопросы, Филлипса поспешили обозвать лжецом и выдворили из здания.

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