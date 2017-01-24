Япония запустила в космос новый военный спутник связи

Токио, 24 января. Ракета-носитель H-2A с военным спутником связи Kirameki 2 успешно стартовала с космодрома на японском острове Танегасима. Об этом журналистам во вторник сообщили официальные представители министерства обороны Японии.

Согласно предварительным данным, три спутника военного назначения должны заменить действующие гражданские аналоги. Это позволит Токио решить ряд проблем безопасности.

Напомним, 21 января с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета Atlas V, которая вывела на орбиту аппарат GEO-3.

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