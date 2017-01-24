Песков: Поддержка отечественного кино не должна дорого обходиться зрителям

Москва, 24 января. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что во главу угла необходимо ставить интересы зрителей при обсуждении повышения госпошлины на прокат иностранных фильмов. По словам представителя Кремля, соответствующий вопрос требует «тщательной проработки».

«Безусловно, наряду с необходимостью всяческого промоутирования нашего отечественного кино, мы должны ставить во главу угла интересы зрителей, россиян», — сказал Песков на брифинге во вторник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кремле нет какой-либо позиции по поводу предложения депутатов Государственной думы рекомендовать чиновникам отдыхать в России.