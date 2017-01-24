Мать под Саратовом жестоко избила дочь палкой и выгнала голой на мороз

Саратов, 24 января. В Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, которую подозревают в жестоком избиении 14-летней дочери. По версии следствия, мать пытала девушку-подростка несколько часов.

Предварительно установлено, что в декабре прошлого года 45-летняя жительница села в Балашовском районе сначала избила дочь деревянным предметом, потом раздела догола и выгнала на мороз. Она несколько раз пускала замерзшую дочь домой, после чего снова избивала ее и выдворяла на улицу. Над девочкой издевались восемь часов, за это время она успела отморозить себе ноги. На следующий день потерпевшую госпитализировали, сообщает «Свободная пресса».

«Подобным образом мать проучила девочку за то, что та якобы обманула ее», — отметили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.