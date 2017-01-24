Житель Курска погиб, пытаясь пройти по протянутым между домами проводам

Курск, 24 января. Житель Курска разбился, когда пытался пробраться по проводам из одной девятиэтажки в другую. Расстояние между домами составляло сто метров.

«Приблизительно на середине пути он сорвался с высоты 30 метров и упал вниз на землю, получив телесные повреждения, от которых сразу скончался», — пояснили в региональном управлении Следственного комитета.

В настоящее время следователи пытаются установить личность и мотивы погибшего, сообщает «Свободная пресса». Другие подробности инцидента пока не приводятся.