Троянский конь США: как Трамп влияет на выход Великобритании из ЕС

Не все так ладно в британском королевстве: Верховный суд во вторник постановил, что правительство нужно получить согласие парламента для запуска процедуры Brexit. Надежды правительства на скорый выход Великобритании из ЕС разрушены. Что же ждет Лондон дальше? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Изначально в команде премьер-министра Терезы Мэй видели процесс Brexit в розовом цвете: его хотели ускорить уже к концу марта, но сейчас из-за решения суда все может серьезно затянуться, а дискуссия вокруг условий выхода стать просто невыносимо долгой.

«Получается так, что поспешили с проведением референдума, не обдумав и не подготовив. Не случайно, что экс-премьер Дэвид Кэмерон тут сбежал со своей должности, сказав, что он тут ни при чем и вообще был против. Получилась ситуация какой-то клиники. Есть и плюсы, и минусы выхода Великобритании из ЕС. Изначально Лондон вступать в ЕС не хотел, а когда вдруг захотел, европейцы были против, считая, что такое решение — троянский конь Соединенных Штатов. Уже в рамках членства Великобритания непрерывно оговаривала особые условия, не войдя в Шенгенскую зону и зону евро. Это их проблемы и их интересы, которые с интересами ЕС имеют мало общего», — комментирует политолог Юрий Почта.

Понятно, что в самом королевстве уже прогнозируют потери от выхода для определенной части предпринимателей и населения. Тем не менее, в офисе Мэй заявили, что правительство все равно пойдет до конца и скоро пришлет в парламент план своих следующих шагов.

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«Встает вопрос и о том, что будет с Шотландией, которая не хочет выходить из ЕС, но не прочь покинуть королевство. Когда Шотландия проводила референдум, то в ЕС ей сказали: если вы выйдете из Великобритании, то мы вас в ЕС не возьмем, вам придется заново вставать в очередь и десятки лет подписывать договор об Ассоциации, выполнять ряд условий. Кроме того, Лондон заявил, что в случае чего Шотландия не сможет пользоваться фунтом стерлингов. Великобритания запуталась в том, чего она хочет, потому парламент решил на всякий случай немного затормозить и взвесить «за» и «против». С другой стороны, тут вопрос уже к юристам: имеет ли право парламент игнорировать решения референдума. Великобритания — государство прецедентного права, вписанной Конституции нет и поэтому всегда возможны десятки толкований», — продолжает эксперт ФАН.

По его словам, надо еще понять, что будет делать Трамп и по отношению к Лондону, и по отношению к Брюсселю. Одно дело — его предвыборные заявления, другое — политика и те ресурсы, которыми он будет располагать, что ему позволит Конгресс и силовики.

«Тереза Мэй выражает интересы тех, кому ЕС не очень нужен и кто считает, что Великобритании будет проще самостоятельно, по-прежнему развивая особые отношения с США. И потом королевство все-таки входит в Содружество наций, это огромная экономическая и политическая структура. Фунт стерлингов выручает ее в трудной ситуации кризиса еврозоны, а британцы видят ухудшение миграционных проблем и пытаются спасти себя от этого», — добавляет Почта.