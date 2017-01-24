Вылетевший в Сочи самолет экстренно приземлился в аэропорту «Внуково»

Москва, 24 января. Самолет Boeing-737 с 157 людьми на борту совершил вынужденную посадку в столичном аэропорту «Внуково». Экипаж воздушного судна принял такое решение из-за технических проблем, заявил источник в экстренных службах Москвы.

«Boeing-737 авиакомпании «Россия» сообщением «Внуково-Сочи» вынужденно приземлился после проблем с наддувом кабины воздушного судна», — сообщил собеседник РИА Новости.

Источник добавил, что нештатная ситуация завершилась благополучно.

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