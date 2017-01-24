Жуткая девочка, вылезшая из телевизора в магазине Нью-Йорка, до смерти перепугала покупателей

Нью-Йорк, 24 января. Компания Paramount Pictures организовала розыгрыш в магазине электроники в преддверии выхода фильма «Звонки». Видеозапись розыгрыша была опубликована на канале BD Horror Trailers and Clips на хостинге Youtube.

Организаторы розыгрыша загримировали девушку под главную героиню из серии фильмов ужасов Звонок» и спрятали ее за телевизором. Посетителей приглашали к стенду с телевизорами, после чего всех экранах внезапно появлялось изображение героини кинокартины. В этот момент загримированная девушка вылезала из телевизора и пугала покупателей. Некоторые покупатели смеялись, поняв шутку, однако большая часть выбегала из торгового зала.