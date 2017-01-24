Порошенко нашел народ, лучше всех понимающий украинцев

Хельсинки, 24 января. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что финны лучше всех понимаю украинцев. Об этом он заявил после встречи с президентом Финляндии Саули Ниини

«Вы лучше всех понимаете Украину, и такое понимание очень важно в условиях продолжающейся гибридной войны», — отметил он.

Порошенко также подчеркнул, что финский маршал Карл Маннергейм, который во время Зимней войны разработал комплекс оборонительных сооружений для сдерживания советских войск, чрезвычайно популярен на Украине и является примером. В конце встречи Порошенко пригласил Саули Ниинистё посетить Киев.