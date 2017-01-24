США перебрасывают в Восточную Европу 20 вертолетов «Железного дракона»

Вашингтон, 24 января. Вашингтон к середине последнего месяца зимы перебросит в Европу несколько десятков ударных вертолетов AH-64A Apache. Об этом сегодня сообщается на сайте армии США.

По имеющимся данным, США собираются перебросить 20 вертолетов. Сообщается, что первый батальон 501-го полка армейской авиации Соединенных Штатов Америки, который также известен под названием «Железный дракон», перебросили на базу хранения вооружения и техники в город Корпус-Кристи, который расположен в южной части штата Техас.

Вертолеты пройдут частичное усовершенствование, а после их подготовят к переправке на корабле. По данным сайта, батальон развернут в поддержку операции наземных сил США Atlantic Resolve.