Минфин РФ раскритиковал идею о легализации продажи алкоголя в Интернете

Москва, 24 января. Министерство финансов Российской Федерации не поддерживает инициативу о легализации продаж алкогольной продукции в Интернете. Об этом журналистам рассказали представители ведомства.

Минфин РФ указал на то, что расходы на зарплаты дополнительным сотрудникам Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) превысят прогнозируемые доходы государственной казны от торговли спиртным.

«Вопрос Интернет-торговли алкоголем в целом еще требует обсуждения, в том числе затраты на администрирование и его эффективность», — пояснил источник издания «Известия».

Напомним, ранее стало известно о том, что в 2017 году ставки акцизов на алкогольную продукцию не будут снижены.

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