Частная лавочка на орбите: как инвесторы помогут Роскосмосу завоевать Луну и Марс

Роскосмос активно обсуждает создание международных станций на орбите Луны и Марса, сообщил генеральный директор корпорации Игорь Комаров. Эта идея имеет право на жизнь, считает научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин.

Предполагается, что на орбитальных станциях будут размещены на постоянной основе российские космонавты, а также европейские и американские астронавты.

«Надо идти от низкой околоземной орбиты к лунным и марсианским программам. Рассматривается вопрос создания международной станции на орбите Луны», — заявил глава госкорпорации во время академических чтений по космонавтике.

По мнению Комарова, создание космической станции на орбите Луны станет первым и очень важным шагом на пути освоения дальних планет Солнечной системы. При этом к финансированию космических проектов могут быть привлечены частные инвесторы.

«Зная обстановку в стране и то, как финансируются различные космические программы, идея подключать к освоению дальнего космоса частные корпорации звучит вполне логично. Это позволит разгрузить бюджет России и дать возможность частным компаниям развиваться в ракетно-космической отрасли. Но, как мы помним, главное правило — не навреди. Если технической стороной будут продолжать заниматься инженеры и специалисты государственных институтов, а финансировать проекты будут частники, то Россия вполне может вернуться в лидеры космической отрасли», — объясняет Галкин.

Отметим, еще весной 2016 года российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» и американская частная корпорация Boeing заявили о разработке совместного проекта лунной орбитальной станции в двух вариантах: на основе двух малых жилых модулей или одного большого.

«Полноценное исследование и уж тем более освоение дальних планет Солнечной системы не может происходить без размещения на орбитах этих небесных тел полноценных станций, наподобие МКС. Именно там будут аккумулироваться вся информация и ресурсы, необходимые для научно-изыскательских работ. Более того, это станет трамплином для последующей колонизации тех же Луны и Марса», — считает эксперт ФАН.

Действительно, создание подобных орбитальных аппаратов поможет проводить разведку, наблюдение за поверхностью и атмосферой планет, а также астрономических явлений. При этом для доставки элементов конструкции станции и экипажа могут использоваться ракеты-носители сверхтяжелого класса.

«У американцев это SLS, которая разрабатывается NASA, а у нас «Ангара А5В» или новая ракета, которая будет использовать задел программ «Энергия-Буран». Модули станции будут собираться прямо на орбите, после чего космический аппарат начнет полноценно функционировать. В итоге предложенная идея позволит развивать ракетную технику», — заключил научный обозреватель.

Оба варианта предусматривают сценарий, при котором на станции смогут работать четыре человека. Длительность экспедиций составит от 30 до 360 суток. В «Энергии» предлагают приступить к созданию окололунной орбитальной платформы в конце 2022 года.