Ирак: ООН обеспокоена сообщениями о зверствах ИГ в Мосуле

Женева, 24 января. В ООН обеспокоены сообщениями об убийствах в иракском Мосуле мирных граждан террористами «Исламского государства» (ИГ). По словам официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Вавины Шамдасани, регулярные артиллерийские обстрелы ИГ направлены против мирных жителей Мосула.

Шамдасани также привела пример, когда 13 января террористы убили женщину с ребенком, которые пытались бежать. Представитель УВКПЧ отметила, что ИГ продолжает используют мирных жителей в качестве щита, продолжая базироваться на объектах инфраструктуры и гражданских домах.

По оценкам ООН, в западных районах Мосула могут находиться 750 тысяч человек.

«Мы глубоко обеспокоены безопасностью и гуманитарными условиями, в которых живут люди в оккупированных ИГ западных районах Мосула», — добавила представитель УВКПЧ.

Как рассказал изданию RT на русском эксперт Антон Мардасов, за месяц, как ожидается, Мосул освободить не удастся, поскольку штурм западных кварталов будет непростым. В отличие от восточных, западные кварталы города хорошо укреплены. При этом поддержка населения ИГ сильна, процент местных в ИГ очень большой, они прекрасно знают эту местность.

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«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.