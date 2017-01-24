Ученые сравнили, сколько спят россияне и жители других стран

Мельбурн, 24 января. Научные сотрудники из Австралии и США проанализировали среднее время продолжительности сна у людей из разных уголков мира, выяснив, жители каких стран уделяют больше времени сну.

Как оказалось в результате исследований, больше всего времени на сон тратят аргентинцы.

Группе американских и австралийских ученых удалось собрать информацию по жителям из 645 городов в разных государствах в период с 2006 по 2012 год. Отмечается, что россияне показали неплохие показатели.

Среднестатистический гражданин России готовится ко сну примерно в 22.43 и встает в 07.54. Таким образом, средняя продолжительность сна у россиян составляет 9 часов и 20 минут. Это, конечно, значительно больше 8 часов в сутки, о которых постоянно твердят медики.

Оказалось, что меньше всего времени ночному отдыху уделяют японцы, которые спят примерно 7 часов.