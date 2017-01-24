Конный клуб «Аллюр», где обрушилась крыша манежа, не имел права строить здание

Новосибирск, 24 января. Конный клуб «Аллюр», где на прошлой неделе обрушилась крыша манежа, вообще не имел права строить здание, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Как сообщает источник ФАН, следствию удалось установить, что владелец клуба под Новосибирском Игорь Воротников не имел права строить манеж на территории.

Воротников арендовал не участок земли, а старые заброшенные склады у «Почты России». Отремонтировал их и построил конюшни, а манеж решил сделать самостоятельно. Причем, на земле, которая за ним не числилась.

Он построил манеж своей же фирмой. Но так как официально он числился временной постройкой, то есть сборно-разборной конструкцией, то никем строительство не контролировалось, и на учете помещение нигде не состояло.

Следователи изъяли всю документацию у конного клуба «Аллюр». В настоящий момент они пытаются найти хоть какие-то документы по строительству здания. Уже удалось выяснить, что строила его фирма, которая зарегистрирована на все того же Игоря Воротникова – владельца «Аллюра».

Ранее сообщалось, что по факту драки московских школьников, в результате которой один из подростков был госпитализирован, проводится проверка.