Плотницкий: Запрет русского языка на Украине не решит кризис в Донбассе
Луганск, 24 января. Киев ошибочно считает, что запрет русского языка на Украине решит все государственные проблемы, заявил глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий.
Плотницкий обвинил власти Украины в языковом геноциде из-за запрета русского языка на территории Украины.
«Сегодня экономика Украины лежит в руинах, по всей линии фронта идут ожесточенные бои, гибнут люди, — обратил внимание глава ЛНР. — Однако киевская хунта, вместо того, чтобы решать существующие внутригосударственные проблемы, отыскала очередной корень бед, который, по их мнению, одним махом решит все государственные междоусобицы».
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