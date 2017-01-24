В деле экс-министра Пирумова выявлен новый эпизод мошенничества

Москва, 24 января. Следствие выявило новый эпизод в так называемом «деле реставраторов», главным фигурантом которого оказался бывший заместитель министра культуры России Григорий Пирумов.

Речь идет о хищении средств, выделенных на реставрацию башни Кронпринц и других башен крепости Фридриха Великого в Калининграде. Во вторник Пирумову было предъявлено обвинение по этому эпизоду.

Отметим, что сам чиновник полностью признал свою вину и начал возмещать причиненный ущерб. Всем остальным фигурантам громкого дела также было предъявлено обвинение в окончательной редакции.