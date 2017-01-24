Ученые назвали три признака истинной любви

Вашингтон, 24 января. Американские ученые назвали главные признаки настоящей любви, которые отличают ее от обычного физического влечения.

Сотрудники Ратгерского университета утверждают, что мозг любящего человека существенно отличается от мозга человека, ощущающего лишь легкое влечение. Оказалось, что настоящую любовь можно распознать по нескольким признакам. Например, влюбленный человек видит в своем партнере уникального и неповторимого человека, что можно объяснить возрастающим уровнем содержания дофамина, отвечающего за концентрацию.

Кроме того, под действием гормона норадреналина влюбленные люди видят почти в каждой вещи напоминания о второй половинке. И наконец, человек перестает интересоваться другими представителями противоположного пола, если по-настоящему любит своего партнера.