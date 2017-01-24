Нельзя оставлять страну: министр обороны Финляндии обвинил мужчин в подрывных действиях

Хельсинки, 24 января. Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё назвал виновников подрыва общественных устоев. Оказалось, что всему виной мужчины, решивших стать гражданскими резервистами.

Ниинистё отметил, что по в последнее время в стране растет число солдат-запасников, перешедших в разряд резервистов гражданской службы.

Министр обороны, выступая на открытии оборонительных курсов в Хельсинки, заявил молодым солдатам о том, что нельзя просто так покидать ряды военных резервистов. «Нельзя оставлять Финляндию без защиты только потому, что военная служба больше не привлекает», — заявил министр, выступая на открытии оборонительных курсов в Хельсинки.

По данным местного портала Yle, за минувшие пару лет число военнослужащих запаса в Финляндии сократилось в несколько раз, а количество гражданских резервистов наоборот выросло.

