Mitsubishi показала, как будет выглядеть «убийца» Nissan Qashqai

Москва, 24 января. Известная японская автомобильная компания Mitsubishi продолжает работу над своим новым кроссовером Eclipse.

Как рассказали в пресс-службе компании, кузов автомобиля будет напоминать прототип XR-PHEV II. Автомобиль разработан на платформе Outlander. Производитель оснастит машину 1,5-литровый турбированным мотором, максимальная мощность которого составит 120 лошадиных сил.

В моторную гамму европейской переднеприводной версии также войдёт 2,2-литровый «дизель», сочетающийся с 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Ранее сообщалось, что Mitsubishi представит в России две новинки в 2017 году. По данным компании в феврале в дилерской сети появится обновленный внедорожник Outlander, а к апрелю в продажу поступит дизельный Pajero Sport.