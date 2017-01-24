Сирия сегодня: Ракку, Дейр-эз-Зор и Мосул могут освободить от ИГ, война внутри оппозиции

Сирия, 24 января. В рядах вооруженной оппозиции и «Джебхат ан-Нусры» назревает война, ИГ могут изгнать из сирийских и иракского оплотов уже в этом году, террористы обстреляли Идлиб. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Битва против всех

Напряженность внутри альянса вооруженной оппозиции и боевиками запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусры» по всей северо-западной части Сирии (Идлиб, Алеппо) может резко возрасти, поскольку «ан-Нусра» начинает военную кампанию против группировки «Архар аш-Шам» («Исламское движение свободных людей Шама» — союз исламских салафистских бригад, объединенных для войны против армии правительства Башара Асада, а также «Хезболлы» и боевиков шабихи, считаются правым крылось запрещеных в РФ «Братьев-мусульман») и крыла Свободной сирийской армии (ССА) «Джаиш Аль-Моджахед». Ходят слухи, что военизированная исламская группировка «Харакат Нуреддин аз-Зинки» и ССА в этой операции придерживаются одной позиции.

У ИГ отбирают территории

Одно из арабских СМИ публиковало карту, которая отображает расширение и сокращение территорий, занимаемых боевиками «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в Сирии и Ираке с 2014 года, сообщает AM News.

Устойчивый прогресс иракских вооруженных сил вдоль рек Тигр и Евфрат способствовал территориальным потерям боевиков в Ираке на 13% после того, как расширение ИГ достигло своего пика в 40% — тогда экстремисты контролировали большую часть территорий Анбара и Мосула. На данный момент эти богатые нефтью земли снова находятся под контролем национальной армии Ирака, а окончательное изгнание боевиков — лишь вопрос времени.

С другой стороны, прогресс в борьбе с ИГИЛ в Сирии был менее очевиден из-за продолжающейся гражданской войны. Этот фактор, по мнению автора публикации, мешает правительственным войскам сосредоточиться на истреблении боевиков в восточной части страны, связанной с соседним Ираком. Также сообщается, что поддерживаемым США повстанцам из Сирийских демократических сил (SDF) удалось захватить большую часть сирийско-турецкой границы и сельской местности вблизи города Ракка, в результате чего ИГ потеряло около трети земель, которые долгое время находились под террористическим гнетом.

На данный момент, сообщает источник, идет активное наступление на Ракку со стороны курдских добровольческих отрядов, а Сирийская арабская армия (САА) атакует боевиков на востоке Алеппо и в Хомсе. Ожидается, что данные спецоперации позволят ослабить контроль ИГ над Сирией и Ираком. Эксперты не исключает возможности, что в 2017 году главные оплоты ИГИЛ — Ракка, Дейр эз-Зор и Мосул — будут освобождены от террористов.

Снаряды над Идлибом

Боевики вновь обстреляли осажденный поселок Аль-Фуа в провинции Идлиб. Жертвой атаки стала девочка, еще пятеро мирных жителей, включая женщин и детей, были ранены, передает SANA. По данным местных источников, боевики открыли огонь по жилым кварталам из минометов и ракетных установок.

Отмечается, что жители населенных пунктов Аль-Фуа и Кафрея вот уже несколько лет страдают от террористических атак и блокады.