Кремль раскрыл темы предстоящих переговоров Путина с королем Иордании

Москва, 24 января. Король Иордании Абдалла II Бен Аль Хусейн приедет в Москву с рабочим визитом по приглашению главы Российской Федерации Владимира Путина. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

Как говорится в сообщении, стороны обсудят перспективы дальнейшего наращивания сотрудничества в гуманитарной и торгово-экономической сферах, а также ключевые аспекты ситуации в регионе Северной Африки и Ближнего Востока с акцентом на совместные шаги по противодействию международному терроризму.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер проведет встречу с главой министерства сельского хозяйства России Александром Ткачевым.