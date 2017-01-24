Стало известно, когда на МКС завершат строительство российского сегмента

Москва, 24 января. Строительство российского сегмента Международной космической станции (МКС) может быть завершено уже в 2019 году. Об этом во вторник рассказал генеральный конструктор пилотируемых программ Российской Федерации Евгений Микрин.

Согласно предварительным данным, в 2017 году заработает многоцелевой лабораторный модуль. В 2018 году в эксплуатацию введут узловой модуль. В 2019 году будет завершено строительство научно-энергетического модуля.

Как ранее сообщало агентство НСН, время доставки космонавтов и грузов на МКС планируется сократить до трех часов.

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