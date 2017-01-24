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Политика
ИГИЛ отступает из пригородов Дейр-эз-Зора под натиском армии Асада

ИГИЛ отступает из пригородов Дейр-эз-Зора под натиском армии Асада

13:37  24 Января 2017
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ИГИЛ отступает из пригородов Дейр-эз-Зора под натиском армии Асада

Дамаск, 24 января. Силам сирийской правительственной армии удалось выбить террористов «Исламского государства» с захваченных им позиций к югу от города Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии. Войска сумели вытеснить террористов с позиций, занятых ими на кладбище Аль-Макабер.

Представители наземных сил заявили, что помощь ВВС Сирии и ВКС РФ оказалась крайне важной для освобождения стратегических районов города. В ходе боев были уничтожены десятки террористов ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ) и значительное количество их боевой техники. 

Напомним, как сообщало агентство «Утро.ру», самолеты дальней бомбардировочной авиации ВКС РФ вновь появились в сирийском небе — бомбардировщики Ту-22М3 нанесли бомбовые удары по скоплениям ИГИЛ в окрестностях Дейр-эз-Зора, вынудив террористов оставить несколько населенных пунктов.

Валентин Меликов
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