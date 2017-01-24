ИГИЛ отступает из пригородов Дейр-эз-Зора под натиском армии Асада

Дамаск, 24 января. Силам сирийской правительственной армии удалось выбить террористов «Исламского государства» с захваченных им позиций к югу от города Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии. Войска сумели вытеснить террористов с позиций, занятых ими на кладбище Аль-Макабер.

Представители наземных сил заявили, что помощь ВВС Сирии и ВКС РФ оказалась крайне важной для освобождения стратегических районов города. В ходе боев были уничтожены десятки террористов ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в РФ) и значительное количество их боевой техники.

Напомним, как сообщало агентство «Утро.ру», самолеты дальней бомбардировочной авиации ВКС РФ вновь появились в сирийском небе — бомбардировщики Ту-22М3 нанесли бомбовые удары по скоплениям ИГИЛ в окрестностях Дейр-эз-Зора, вынудив террористов оставить несколько населенных пунктов.