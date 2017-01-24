Фильм о блокаде Ленинграда «Коридор бессмертия»: режиссер и актеры знают цену слезам. ФАН-ТВ

В Москве анонсировали выход военно-исторической драмы «Коридор бессмертия», приуроченной к 74-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Фильм, посвященный подвигу героев-железнодорожников, должен выйти на экраны страны в феврале 2018 года, пока же он переживает этап предварительного монтажа. О том, каким будет новый фильм, рассказали режиссер и актеры. Смотрите видеосюжет ФАН-ТВ.

Николай Копылов, главный специалист научного отдела Российского военно-исторического общества, рассказал: «Непосредственно история этой железной дороги, которую можно называть Дорогой Победы, начинается 18 января 1943 года в момент прорыва блокады Ленинграда. Командованием Ленинградского фронта и ставкой Верховного Главнокомандующего принято решение о постройке железной дороги, которая напрямую бы соединила Ленинград с большой землей.

Сама дорога небольшая – всего 17 километров, но она тут же начала играть очень важную роль, потому что по ней в осажденный Ленинград стал перевозить необходимые боеприпасы, продукты, начали эвакуировать жителей. Можно говорить о том, что эта дорога выполняла такую же, не менее важную, функцию, как и знаменитая «Дорога жизни». Благодаря этому железнодорожному коридору удалось наладить эвакуацию населения, снабжение города, что потом позволило ленинградцам выдержать еще год блокады до момента полного освобождения, полного снятия блокады в январе 1944 года. На момент прорыва блокады Ленинграда, на момент боевых действий в районе города наличных военных сил не было, поэтому основная тяжесть постройки легла на работников ленинградских вокзалов, ленинградской железной дороги и, в первую очередь, на молодежь. А дальше, можете себя представить, как в рекордные сроки люди, пережившие страшную блокаду, люди истощенные строили эту дорогу».

Депутат Госдумы Николай Земцов, сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России, поделился своими эмоциями по поводу нового фильма «Коридор бессмертия»: «В настоящее время много фильмов, которые снимаются про войну, они достигают ровно противоположного эффекта по отношению к формированию нашего подрастающего поколения, потому что они ориентированы на западный прокат, иногда изобилуют сценами, про которые их участники никак не могут сказать, что это правда. Я позавчера был на Мосфильме и посмотрел сцены этого фильма – эпизоды, как говорят кинематографисты. Хочу вам сказать, что по своей пронзительности, искренности и по подбору типажей этот фильм имеет все шансы войти в число тех фильмов, которые «Бессмертный полк» рекомендовал бы для просмотра в школах».

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ФАН-ТВ демонстрирует своему зрителю фрагмент чернового монтажа фильма. Можно услышать стихотворение Ольги Берггольц, которое читает актриса Светлана Смирнова:

«...Я говорю с тобой под свист снарядов,

угрюмым заревом озарена.

Я говорю с тобой из Ленинграда,

страна моя, печальная страна...

Кронштадтский злой, неукротимый ветер

в мое лицо закинутое бьет.

В бомбоубежищах уснули дети,

ночная стража встала у ворот.

Над Ленинградом – смертная угроза...

Бессонны ночи, тяжек день любой.

Но мы забыли, что такое слезы,

что называлось страхом и мольбой.

Я говорю: нас, граждан Ленинграда,

не поколеблет грохот канонад,

и если завтра будут баррикады –

мы не покинем наших баррикад.

И женщины с бойцами встанут рядом,

и дети нам патроны поднесут,

и надо всеми нами зацветут

старинные знамёна Петрограда.

Руками сжав обугленное сердце,

такое обещание даю

я, горожанка, мать красноармейца,

погибшего под Стрельною в бою:

Мы будем драться с беззаветной силой,

мы одолеем бешеных зверей,

мы победим, клянусь тебе, Россия,

от имени российских матерей».

Присутствовавшая на пресс-конференции актриса Светлана Смирнова рассказала о том, с какими чувствами она снималась в этом фильме: «Очень быстро нужно было включиться в процесс, выучить это стихотворение, которое, кстати, далось в изучении очень просто, это сама работа. Я вчера сидела и думала, что же я могу сказать такого, чем интересен для меня этот проект, работа в этом проекте. И я… Очень жизненная история просто. Я позвонила маме и начала у нее спрашивать: «Мам, расскажи мне, что я могу использовать, какой материал, скажи мне что-нибудь», потому что мои родственники, мой прадедушка, прабабушка в блокаду в Ленинграде погибли. Из семьи, состоящей из семи человек, остались только трое детей. Мама стала мне рассказывать, и я стала по-актерски – может, кощунственно – наблюдать за ее реакцией на это все. Конечно, это были слезы. Она говорила с комом в горле. Я подумала, что, наверное, это самые дорогие слезы на земле. Слезы – рассказы, слезы – переживания, не говоря уже о том, что люди когда-то это на самом деле пережили… Сейчас мы транслируем это как актеры. Я могу просто попробовать передать, конечно, я не могу в полной мере всё это пережить, слава Богу, – другое время. Но прочувствовать это, попробовать зрителю дать это прочувствовать я постараюсь. Я, правда, постараюсь это сделать. Я очень хочу, чтобы этому проекту была дана дорога в жизнь».

Режиссер-постановщик фильма «Коридор бессмертия», член Оскаровского комитета России Федор Попов поблагодарил актрису за эти слова. «Я просто потрясен тем, как она работала. Надеюсь, вас это затронуло тоже, – отметил он. – Я еще скажу об одном человеке, который нас поддержал, чье мнение для нас невероятно важно как некий эталон, точка отсчета. Это великий русский писатель Даниил Александрович Гранин. Он читал сценарий, приезжал на площадку, ему принадлежат такие слова: «Девчонки настоящие, я знал таких».

Напомним, фильм «Коридор бессмертия» начала сниматься еще в декабре 2015 года сразу в трех местах – в Петербурге, на озере Ильмень под Великим Новгородом и на военном полигоне в городе Луга Ленинградской области. Создатели картины пережили тяжелый этап, когда Центроьбанк неожиданно отобрал лицензию, где хранились деньги на будущий фильм. Тогда режиссер и его команда обратились к россиянам с просьбой помочь в сборе средств на «Коридор бессмертия». Ранее, как известно, к подобному механизму обратились создатели фильма «28 панфиловцев» и не прогадали. Теперь Россия с нетерпением ждет выхода фильма о подвиге работников железной дороги в блокадном Ленинграде.

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