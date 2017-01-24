Италия сравнила антироссийские санкции с платежкой за свет

Рим, 24 января. Европа совместно с Вашингтоном должна отменить антироссийские санкции. Об этом во вторник заявил глава дипломатического ведомства Италии Анджелино Альфано.

По словам главы итальянского МИД, совершенно точно можно сказать, что санкции не являются постоянно действующим механизм. Санкции, по мнению Альфано, можно назвать механизмом для соблюдения минских договоренностей.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Европа не может жить «в плену парадоксов». Он также подчеркнул, что Вашингтон, который больше других отстаивал санкции, идет на примирение с Москвой, в то время как те, кто оплатил за них крупных счет — Европейский союз и Италия остаются в заложниках ситуации.

Альфано добавил, что в нынешних условиях ситуация схожа с оплаченным Римом счет за коммунальные услуги, которыми пользуются США.