Ирак: ИГИЛ держит под прицелом 750 тысяч жителей Мосула
Мосул, 24 января. Порядка 750 тысяч жителей Мосула находятся под контролем боевиков террористической организации «Исламское государство», сообщают данные ООН.
Координатор по гуманитарным вопросам в Ираке Лиз Гранде обратила внимание, что в подконтрольной боевикам части Мосула растет стоимость продовольствия и товаров первой необходимости, а также наблюдаются проблемы с подачей воды и электричества.
Живущие под контролем запрещенного в РФ «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ) люди вынуждены сжигать мебель, чтобы согреться, добавила она.
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