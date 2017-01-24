Суд приговорил к трем годам тюрьмы виновников авиакатастрофы Ан-12Б НПК «Иркут»

Иркутск, 24 января. В Иркутской области вынесен приговор по уголовному делу об авиакатастрофе Ан-12Б НПК «Иркут», унесшей жизни девяти человек.

Как сообщает Следственный комитет России, руководители полетов летно-испытательного подразделения Иркутского авиационного завода – филиала ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут» Андрей Старков и Александр Осейко признаны виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По мнению следователей, Старков, обладая информацией об ухудшении метеоусловий, не сообщил об этом командиру воздушного судна. Осейко, осуществляя непосредственный контроль за посадкой самолета, не дал экипажу команду на прекращение снижения. Суд приговорил Старкова и Осейко к лишению свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Напомним, трагедия произошла 26 декабря 2013 года. Самолет Ан-12Б потерпел крушение при посадке на аэродром Иркутск-2 («Восточный»). Погибли девять человек.