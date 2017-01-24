Николай Стариков: Трамп может передать России ее историческую зону влияния

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США маятник общемировой политики качнулся прочь от стандартов неолиберального глобализма. Какие изменения ждут планету в ближайшие месяцы и годы? Столкнемся ли мы с хаотизацией мира, очередной волной глобального экономического кризиса, новыми региональными конфликтами? Каковы перспективы России в этом наспех создаваемом будущем?

Об этом корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с писателем, публицистом, политиком и общественным деятелем Николаем Стариковым.

Война и хаос

— Николай Викторович, какие события в ушедшем году вы могли бы назвать ключевыми?

— На мой взгляд, основным политическим событием в мировом масштабе стало уже явное переформатирование того курса, который ведет мировая политическая элита. Первой вехой оказался уже официально подтвержденный Brexit: выход Великобритании из ЕС будет быстрым и болезненным. Вторая веха — победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, который олицетворяет этот новый курс. Я бы добавил сюда и успехи российской внешней политики во многих вопросах, в том числе по Сирии и Украине. Эти успехи привели к тому, что элиты США оказались перед ситуацией, когда уже невозможно продолжать ту политику, которую олицетворял Барак Обама.

— Вы хотите сказать, что у Вашингтона нет ресурсов на продолжение этой политики?

— Политику, которую проводил Обама, я когда-то описал в книге «Спасение доллара — война». Война и хаос. Сеять их где только можно, в максимальном масштабе, ввергая в хаос регионы и стараясь вызвать глобальный военный конфликт. Но здесь Вашингтон столкнулся с проблемой. Он пытается осуществлять эту политику, а война в нужных ему масштабах никак не начинается. Локальные конфликты, которые удается разжечь — на той же Украине или в Сирии, — не разрастаются. В эти конфликты Россия не втягивается в той степени, в какой хотел бы ее видеть Вашингтон. Приходится что-то менять, тем более что Америка сегодня продолжает жить не по средствам. Достаточно сказать, что одни только проценты на ту часть американского долга, которая накопилась за период правления Обамы, составляют 400 млрд долларов в год.

— Разделяете ли вы оптимизм многих российских наблюдателей по поводу избрания Трампа президентом США?

— Я по жизни оптимист. Но я гражданин России, поэтому мой оптимизм всегда связан с итогами президентских выборов в нашей стране, а не за границей. Я очень надеюсь, что в 2018 году мой оптимизм будет полностью соответствовать итогам президентских выборов в России. На мой взгляд, кроме Владимира Путина, в России нет другого такого политика, который так хорошо выполнял бы свои обязанности и пользовался авторитетом в народе. Что касается выборов в США, то никакой эйфории я не испытываю. Это не наш выбор, американский президент всегда будет преследовать интересы Америки.

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Мы видим, что в мире практически нигде нет совпадений интересов России и США, поэтому я не очень-то вижу почву для будущего компромисса с новой американской администрацией. Тем не менее, изменение курса, которое олицетворяет новый президент США, открывает для России новое окно возможностей на постсоветском пространстве. Здесь Вашингтон может постараться уменьшить свое финансовое бремя за счет передачи Москве той зоны влияния, которая всегда в истории была российской. В целом, Трамп будет преследовать интересы США, цель которых, напомню, — глобальное доминирование.

Естество берет свое

— В этом месяце на Балканах произошел неприятный инцидент с поездом Белград–Косово, запущенным впервые с 1999 года: он так и не доехал до границы из-за угрозы безопасности со стороны косовских албанцев. Возможен ли переход застарелого сербско-албанского конфликта в горячую фазу? Ведь если он перерастет в полномасштабную войну на Балканах, Россия вряд ли сможет остаться безучастной...

— На Балканах война может начаться в любой момент: не случайно их называют «пороховой бочкой Европы». В этом смысле, за сто лет ничего там не изменилось. Вообще, война может в любой момент начаться, как правило, там, где итоги предыдущей войны одна из сторон считает неприемлемыми. На Балканах ситуация именно такова. Югославию разорвали на части, после чего стали рвать саму Сербию. Косово — историческая сербская земля — была, в нарушение международного законодательства, отторгнута от Сербии. Верх наивности думать, будто сербы с этим смирились. И все же, на мой взгляд, война на Балканах может начаться, когда изменится соотношение сил в Европе, которое сегодня не дает возможности Сербии поднимать этот вопрос. Либо если эта война окажется необходимой Вашингтону. Американцам была нужна гражданская война на Украине — и они сделали все, чтобы она началась. И продолжают делать все, чтобы она не закончилась.

— На территории СНГ, невзирая на все трудности, продолжаются интеграционные процессы, постепенно выстраивается Евразийский экономический союз. Каковы, по вашему мнению, перспективы развития ЕАЭС?

— Я вижу прекрасные перспективы у Евразийского и Таможенного союзов, потому что они являются естественным воплощением исторических реалий. Наши народы жили либо в одном государстве, либо в соседних государствах на протяжении многих столетий. Потом их искусственно разорвали на части и два десятилетия пытались мешать им строить экономические и политические связи. Но естество берет свое. Посмотрите: в Молдавии, где, кстати, существует пресловутый «безвиз» в Европу, население проголосовало за промолдавского, сконцентрированного на внутренней повестке дня, кандидата Игоря Додона, который выступает за восстановление стратегических связей с Россией.

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Так что мы можем ожидать, что в ближайшее время появится потенциал для увеличения числа участников Евразийского союза. Перспективы очень и очень хорошие, особенно на фоне того, что ЕС начинает трещать по швам: со стороны его руководства не видно никаких действий по исправлению ситуации. Скажем, выход Великобритании из ЕС — это колоссальный удар для последнего. Второй колоссальный удар — миллион мигрантов, приехавших непонятно откуда и по непонятной причине, с непонятными документами. Поскольку никто этих людей выдворять из ЕС не хочет, чтобы восстановить статус-кво, я оцениваю перспективы Евросоюза как весьма грустные.

Я надеюсь на мир

— То есть вы не исключаете распада Евросоюза в обозримой перспективе?

— Если бы не существовало опасности экономических и политических потрясений в Европе, Великобритания никогда бы от нее не «отстегнулась».

— Вернемся в Россию. Пожалуй, впервые в постсоветской истории страны по делу о коррупции был задержан федеральный министр. О чем, по вашему мнению, свидетельствует громкое дело против Алексея Улюкаева?

— Это дело свидетельствует о том, что люди, говорящие нам о необходимости приватизации, делают это не в силу убеждений, а в силу желания стащить деньги. В этом я никогда не сомневался. Такие приватизаторы как Улюкаев… достаточно посмотреть им в глаза, чтобы понять, что они сами не верят в то, что говорят на публику. Ну, а дальше пусть следствие разбирается.

— Каким будет наступивший год для России?

— Я не люблю делать прогнозы. Скорее, хочется выразить надежду на то, что 2017 год окажется для России мирным. Это самое главное.